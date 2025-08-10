日本サッカー協会によると、サッカー元日本代表の釜本邦茂さんが8月10日、大阪府内の病院で肺炎のため亡くなった。81歳だった。釜本さんは、1944年4月5日生まれ、京都府出身。府立山城高校、早稲田大学を経てヤンマーに入った。1964〜1977年には日本代表としてプレーし、1968年のメキシコオリンピックでは7得点を挙げ、得点王に輝いた。2005年には日本サッカー殿堂に掲額された。通夜、告別式は近親の方々のみで執り行い、お別れの