【モデルプレス＝2025/08/10】モデルのマギーが9日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ水着姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】マギー、抜群スタイル際立つ水着姿◆マギー、三角ビキニで美ボディ披露マギーは「Getaway trip ちょいと夏休みしてからかえります」とつづり、旅先でのオフショットを公開。真っ赤な三角ビキニに腰にサロートを巻き、鍛え上げられた腹筋や抜群のスタイルを惜しみ無く披露していた