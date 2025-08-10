◇女子ゴルフツアー北海道meijiカップ最終日（2025年8月10日北海道札幌国際CC島松C＝6624ヤード、パー72）首位と4打差の8位から出た河本結（26＝RICOH）が1イーグル、3バーディー、1ボギーの68をマークし、通算9アンダーで逆転優勝した。昨年8月のNEC軽井沢72以来約1年ぶりのツアー3勝目。2つ伸ばして迎えた15番パー4でショットインイーグルを決めて混戦を抜け出した。優勝インタビューの一問一答は以下の通り。―