日本サッカー協会 （JFA）が元日本代表FW釜本邦茂氏の訃報を伝えた。81歳だった。釜本氏は1964年から1977年にかけて日本代表のエースとして活躍し、Aマッチ出場76試合で歴代最多の75得点を記録した。1968年のメキシコオリンピックでは大会得点王に輝く7ゴールの活躍で日本を銅メダルに導いた。クラブではヤンマーディーゼルサッカー部一筋でプレーし、JSLでは通算251試合の出場で202得点を記録。1978年から1984年の現役引退