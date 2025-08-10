8月8日、自民党は特に重要な事項を決定することができる両院議員総会を開催しました。事実上の“リコール規定”とも呼ばれる党則について、総裁選の前倒しの是非を検討することが決まりました。【写真で見る】国⺠⺠主党・玉木代表からは直球の質問が…“石破おろし”「新たなステージ」へ8月8日、両院議員総会を終え、自⺠党本部で取材に応じた議員たちからは...渡海紀三朗 政治改革本部長「明らかにステージ