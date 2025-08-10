2024年に「固定電話がなくなる」という話を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。 今回のタイトルのように、久しぶりに実家に帰ったときに固定電話を見かけ「これってもう使えないのでは？」「料金はどうなってるの？」と疑問に思うこともあるでしょう。 この記事では、2024年に何がどう変わったのか、そして今の固定電話は使えるのか、通信費はどれくらいかかっているのかを分かりやすく解説します。