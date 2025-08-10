◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025 準々決勝（10日、横浜BUNTAI)戸上隼輔選手（世界ランク28位）は今年の世界王者の王楚欽選手（世界ランク2位/中国）に1ゲームを奪うも1−4で敗れ、ベスト8で終えました。王選手とは５戦全敗とする中で今大会6度目の対戦で初勝利を狙った戸上選手は第1ゲーム、王選手に6連続ポイントを奪われ得意のフォアハンドを主軸にじりじり点差をつめていきますが王選手の台上攻撃に阻まれ7-11とします。第2ゲ