第107回全国高校野球選手権大会に出場している広陵(広島)は10日、出場辞退を発表しました。広陵は7日に行われた1回戦で旭川志峯(北北海道)に3-1で勝利。14日の2回戦では津田学園(三重)と対戦予定でした。学校は9日に、緊急理事会を開催し、出場を辞退することを決定したと発表。これを受けて大会本部が同日に「このような事態になったことは大変残念ですが、学校のご判断を受け入れました。大会主催者として、日本高等学校野球連盟