１０日の札幌６Ｒで２番人気のアスクデッドヒートをＶへと導き、古川奈穂騎手（２４）＝栗東・矢作＝が今年のＪＲＡ９勝目、同通算６０勝目を挙げた。舞台は芝２６００メートル。道中は中団のインで脚をため、向正面でレースに動きがあっても慌てず騒がず。冷静に勝負どころを見極め外に持ち出すと、最後はメンバー最速の上がり３Ｆ３６秒４の末脚を引き出して２馬身半突き抜けた。奈穂は「前々で競馬ができればと思っていて