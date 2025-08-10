日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１０日、元副会長の釜本邦茂氏が大阪府内の病院で死去したことを発表した。８１歳だった。釜本氏はかねてから病気療養中だったという。通夜、告別式については近親者のみで執り行われる予定となっており「詳細はひかえさせていただきます」と発表。後日、お別れの会を開く予定だという。釜本氏は１９４４年４月１５日生まれで、京都市出身。早大在学中の６４年から日本代表として活躍した。国際