ベルギー１部ゲンクは９日（日本時間１０日）、フランス２部に降格したスタッド・ランスから日本代表ＦＷ伊東純也（３２）を完全移籍で獲得したと発表した。２０２８年６月末までの３年契約で背番号は１０。３年ぶりの古巣復帰となる。伊東はゲンクを通じて「故郷に帰るような感覚。再び全てをささげたい」などとコメントした。ベルギー紙「ＨＬＮ」（電子版）によると、移籍金は２８０万ユーロ（約４億８２００万円）という。