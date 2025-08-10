第107回全国高校野球選手権大会に2年ぶり4回度出場の東海大熊本星翔が10日、予定されていた初戦の順延を受け、甲子園の室内練習場で1時間半汗を流した。11日に北海（南北海道）と対戦する。天候不良の影響で9日夜に順延が発表され、比嘉健太主将（3年）は「早く試合がしたい思いがあったのでショックな気持ちもある」と明かした。その上で「気持ちを切らさず、試合に向けて準備をしようと、みんなに呼びかけた」と語った。比