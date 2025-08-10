この季節、飲みたくなるのがシュワッと爽やかな炭酸飲料。そこで、和テイストのおしゃれな『かんきつ煎茶のスパークリング』を紹介します。教えてくれたのは、日本茶のスペシャリスト・櫻井焙茶研究所の櫻井真也さん。レモンの香りをまとった軽やかな味わいで、前菜や揚げもの、スイーツなど、幅広いメニューと好相性です♪『かんきつ煎茶のスパークリング』のレシピ材料（2人分）深蒸し煎茶……8g 湯（90℃）……約20ml 炭酸水…