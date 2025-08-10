JR西日本によりますと、山陽新幹線は山口県の新山口駅−新下関駅間で降った大雨の影響で、午後2時16分現在、広島駅−博多駅の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見通しはたっておらず、今後、規制区間を中心に上下列車に遅れが見込まれるということです。