気象台は、午後2時42分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を中津市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を豊後高田市、姫島村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】大分県・中津市に発表 10日14:42時点北部では、10日夕方から土砂災害に、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■中津市□大雨警報【発表】・土砂災害10日夕方から11日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必