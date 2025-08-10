中国共産党中央対外連絡部の劉建超部長【北京共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は9日、中国共産党の対外交流部門、中央対外連絡部（中連部）の劉建超部長が当局に拘束されたと報じた。連行されて、尋問を受けているという。劉氏は次期外相候補と目されていた。報道によると、劉氏は7月下旬に海外出張から北京に戻った後に連行された。理由は明らかになっていない。劉氏は今年4月、超党派でつくる日中友好議員