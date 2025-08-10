戦後80年。今年も広島・長崎は原爆の日を迎えました。核廃絶の願いとは裏腹に、今、世界は核を巡って揺れています。【写真で見る】「核抑止」は機能するのか？ 過去には使用寸前まで…原爆投下80年被爆した男性「この地球から核兵器はなしに」8月6日、80回目となる原爆の日を迎えた広島。14歳で被爆した男性(94)「80年経過したが、絶対にこの地球から、原子爆弾、核兵器はなしにしていただきたい」そして8月9日、長崎でも。胎内