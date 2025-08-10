８月１０日の札幌８Ｒ・３歳上１勝クラス（ダート１７００メートル＝９頭立て）をメイショウタイピン（牡３歳、栗東・飯田祐史厩舎、父モズアスコット）が勝利。「メイショウ」の冠名で知られる松本好雄氏が、個人馬主では史上初となるＪＲＡ通算２０００勝に王手をかけた。「１９９９勝でしょ？」と自身の手綱で快挙達成とはならず悔しさをにじませた池添謙一騎手＝栗東・フリー＝。「佑介から『池添さん、（王手をかけられず