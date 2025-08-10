２日に行われたプロボクシングの後楽園ホール興行の日本ライト級挑戦者決定戦で８回ＴＫＯ負けし、急性硬膜下血腫で開頭手術を受けていた浦川大将さん（帝拳）が９日午後１０時３１分に死去した。２８歳だった。同一興行で、東洋太平洋スーパーフェザー級タイトル戦に挑み引き分けた同級５位・神足茂利さん（Ｍ・Ｔ）が、急性硬膜下血腫で緊急開頭手術を受けたものの８日に死去した。相次ぐ訃報（ふほう）に、日本ボクシングコ