◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）阪神・糸原健斗内野手が１０日、１軍に合流した。７月３１日に出場選手登録を抹消。２軍合流後は２軍戦で４試合に出場し、打率２割７分３厘だった。この日が最短で再登録が可能となる。代わって、ラモン・ヘルナンデス内野手が試合前練習に不在。前日９日の同戦では代打で三振に倒れ、７月３０日の昇格後は１１打席立ち無安打だった。