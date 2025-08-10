マイナー契約を結んでいたカブスを退団し、ヤンキースと新たにマイナー契約を結んだ前田健太投手が9日（日本時間10日）、傘下3Aスクラントンの一員として移籍後初登板した。前田は敵地でのリーハイバレー戦に先発。6回を5安打1失点（自責0）で7三振を奪う好投を見せるも、味方の援護がなく敗戦投手となった。試合は0―3で敗れた。試合後、前田は自身のインスタグラムを更新。「チームに合流して初登板。いつもとちがう緊張感