19話「魔女VS霊能探偵団」より【漫画】本編を読む「手の描き方が美しすぎる！」と話題の漫画家・小菊路よう(@TheeKick)さんが、今回描くのは〈腕のお化け〉の話。「街の平和を脅かす魔女め！」そう叫んだのは、霊能探偵団を結成したばかりの少女・三枝風花。何を隠そう、彼女が街を脅かす魔女だと名指ししたのは梅の後輩・潮さんで…。ちょっと抜けたところのある天然な会社員・梅さんと、色白マッチョな腕のお化けの不思議なコン