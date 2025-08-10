俳優山西惇（62）が10日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。所属していた「劇団そとばこまち」や、同劇団で4代目座長を務めていた生瀬勝久（64）について語った。山西は生瀬について「2人っきりだと、こんな緊張することない」人物だと告白。大倉孝二（51）も「厳しめの口調で（生瀬が）山西さんに言うんですけど、先輩が先輩に怒ってるのでちょっといたたまれない」と2人の様子を明かした。山西と生瀬は、