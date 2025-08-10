シンガー・ソングライターで家族相談士の玉城ちはる（45）が10日、X（旧ツイッター）を更新。同日をもって浅井企画を退所することを発表した。15年に出版したギョーザ店ガイドブック『餃子女子No Gyoza, No Life!』（ラトルズ）が話題になった玉城。「思いがけず『餃子女子』という書籍がベストセラーになったことをきっかけにお世話になったのが浅井企画さんでした」と浅井企画との縁を振り返った。近年、全国各地での講演や、相