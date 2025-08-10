夏の選手権大会に出場している広陵（広島）が10日に出場辞退を発表したことを受け、同日に日本高等学校野球連盟（高野連）が状況説明した。処分に至るまでの規則の再確認など、異例の決断となった経緯を説明した。夕方に大会会長の角田克・朝日新聞社社長と、副会長の寶馨・日本高等学校野球連盟会長が会見する予定。 この日、広陵の堀正和校長は、出場辞退することを明らかにし「各方面の皆様に多大なご迷惑ご心配をおかけし