8月10日（現地時間9日）。元NBA選手のマイク・マスカーラが、フェニックス・サンズのアシスタントコーチ（AC）に就任したと『Hoops Hype』のマイケル・スコットー記者が報じた。 マスカーラは、2013年のドラフト2巡目全体44位でダラス・マーベリックスから指名された208センチ108キロのビッグマン。2013－14シーズンにアトランタ・ホークスでNBA入りし、その後フィラデル