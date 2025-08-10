サッカー元日本代表で、日本サッカー協会の元副会長も務めた釜本邦茂さんが10日、亡くなった。81歳。Jリーグが公式サイトで発表した。【画像】TBS『ジョブチューン』出演時の釜本邦茂さん（2014年当時）発表で「日本サッカー協会の元副会長の釜本邦茂氏はかねてから病気療養中でしたが、8月10日午前４時４分、大阪府内の病院で肺炎のため、逝去されました」と報告した。続けて「釜本氏は、元日本代表（1964〜1977年）として