◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第４日（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルス準々決勝が行われ、世界ランク２８位の戸上隼輔（井村屋グループ）は同２位の王楚欽（中国）に１―４で敗れた。第１ゲーム（Ｇ）は７―１１で落としたが、第２Ｇはサーブや強化してきたレシーブで先手を取って攻め、立ち上がりから５連続得点を奪うなど１１―５で奪取した。だが、第３Ｇ以降は精度を高めてきた相手のプレーに押され、ラ