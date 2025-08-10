午後2時30分、防府市、周南市で土砂災害警戒情報が発表されました。午後2時30分現在、山口県に出されている土砂災害警戒情報の警戒対象地域は次のとおりです。下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、長門市、美祢市、周南市、山陽小野田市、阿武町です。