◆米大リーグドジャース９―１ブルージェイズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、３年連続４度目の４０本塁打を含む４打数２安打、１打点２得点の活躍で、チームの９得点の快勝に貢献した。大谷の快挙について、ロバーツ監督は「驚きはない。ショウヘイのようなスーパースターは