女優の香椎由宇（38）が9日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。小学生時代を振り返った。香椎は小学生の6年間を過ごしたシンガポールを巡った。およそ30年ぶりに、小学1〜4年を過ごした日本人学校を訪ねた。香椎は「あまりじっとしてられない子でした、どっちかっていうと。すぐ体育館に遊びに行ったり、グラウンドに遊びに行ったり」と小学生時代を振り返った。そして「あとは泳ぐのがすごい好きだった