9日、インドネシアのスラバヤで2025女子U21世界選手権大会の予選ラウンドが行われ、バレーボールU21女子日本代表はU21女子チュニジア代表と対戦した。 出場24チームがプールA～Dに分かれて行われる予選ラウンド。初戦のチリ、2戦目のタイに勝利を収めた日本は、2連勝で予選3戦目を迎えた。 第1セット、スタートはチュニジアにリードを許した日本だったが、ブレイクポイントです