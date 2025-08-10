明石家さんま（70）が9日放送のフジテレビ系「土曜プレミアム明石家さんまと日本の社長」に出演。過去に訴訟問題になった「白い恋人」を販売している石屋製菓の石水創社長に”謝罪”した。さんまは番組開始早々「謝らなアカン」と石水社長を紹介。「どうも吉本がいろいろ迷惑をおかけしました。申し訳ございません。白い恋人を吉本がパロディーっていうのかパクって、『面白い恋人』っていうのを作って、売れたんですよ。こちら