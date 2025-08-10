◇女子ゴルフツアー北海道meijiカップ最終日（2025年8月10日北海道札幌国際CC島松C＝6624ヤード、パー72）前週AIG全英女子オープンで米ツアー初優勝、メジャー初優勝を飾った山下美夢有（24＝花王）は5打差の15位から出て、一時2打差の単独首位に立ったが、5バーディー、2ボギーの69にとどまり、通算7アンダーの4位だった。日本人初の米ツアー→日本ツアーの2週連続優勝はならなかった。山下は「（終盤）落としてし