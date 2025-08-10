10日のボートレース芦屋「日本MB選手会会長杯」4日目は水面状況あっかのため9R以降が中止、打ち切りとなった。順延はせず、11日の最終日12Rで行われる優勝戦は3日目までの得点率上位6人によって争われる。メンバーは以下の通り。1号艇・重成一人（46＝香川）2号艇・茅原悠紀（38＝岡山）3号艇・大池佑来（38＝東京）4号艇・田中和也（41＝大阪）5号艇・野長瀬正孝（57＝静岡）6号艇・白水勝也（52＝福岡）