日本ボクシングコミッション（JBC）は9日、2日に東京・後楽園ホールで行われた日本ライト級挑戦者決定戦後に急性硬膜下血腫のため開頭手術を受けた、同級4位だった浦川大将さん（帝拳）が9日午後10時31分、死去したと発表した。28歳だった。所属ジムの帝拳も10日に訃報を伝えた。帝拳は公式サイトで「弊ジム所属の浦川大将選手が令和7年8月9日22時31分享年28にて永眠いたしました」と伝えた。「8月2日に行われた試合後急