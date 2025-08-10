JR東海・西日本によりますと東海道・山陽新幹線は大雨のため、午後1時半頃から広島〜博多間で運転を見合わせています。【映像】運転を見合わせている区間現在も雨が降り続いているため、運転再開のめどは立っていません。（ANNニュース）