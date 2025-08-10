釜本邦茂さん日本サッカー界が生んだ不世出のストライカーで、1968年メキシコ五輪では得点王の活躍で銅メダルの原動力となった元JリーグG大阪監督、元参院議員の釜本邦茂（かまもと・くにしげ）さんが10日午前4時4分、肺炎のため大阪府の病院で死去した。81歳。京都市出身。通夜、告別式は近親者で行う。後日、お別れの会を開く予定。早稲田大から67年に日本リーグのヤンマー（現J1、C大阪）入り。日本代表では早大2年で64年東