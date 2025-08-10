日本サッカー界が生んだ不世出のストライカーで、1968年メキシコ五輪では得点王の活躍で銅メダルの原動力となった元Jリーグ、G大阪監督、元参院議員の釜本邦茂さんが10日、肺炎のため大阪府内の病院で死去した。81歳。京都府出身。日本サッカー協会などが発表した。