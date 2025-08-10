「中日−広島」（１０日、バンテリンドーム）広島・中村奨成外野手（２６）が今季５号の先頭打者弾を放った。「１番・中堅」で２試合ぶりにスタメン出場。試合開始からわずか１分だった。カウント２−１から、相手先発・松葉の内角を捉えた打球は左翼スタンドギリギリに着弾。自身初の先頭打者弾で先制に成功。「バッティングカウントだったので前に出されないように意識して打ちにいきました。良い反応でうまく回転できたの