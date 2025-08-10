【モデルプレス＝2025/08/10】ヘア＆メイクアップアーティストの那須陽子氏が10日、自身のInstagramを更新。女優の仲里依紗がレディー・ガガ（Lady Gaga）のコンサートに訪れた際のオフショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】仲里依紗、網タイツ姿で大胆ポーズ◆仲里依紗、レディー・ガガのライブ参戦ショットが話題5月にシンガポール・ナショナル・スタジアムにて行われたガガのコンサート「Lion City Mayhem」に訪れ