俳優の吉沢亮が１０日、大阪市内で主演映画「国宝」の特大ヒット記念舞台あいさつに登場した。グレーのスーツをまとった吉沢が登壇すると、会場の大多数を占めた女性客からは「キャー！！」という大きな歓声が。その後、観客からの質問を募った際には、質問者として指名された観客が号泣してしまい、司会者や登壇者らが「落ち着いてくださいね」と、声をかける事態となった。その中で女形を演じた際の苦労を問われた吉沢は「