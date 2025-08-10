ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が１０日に放送され、明石家さんま、マツコ・デラックス、平成ノブシコブシ・吉村崇が出演した。この日は先週に引き続いて「キャバクラ頂上決戦・夏最強優良店はどっちだ？六本木ジャングル東京ｖｓ蒲田アリーヤ」。超高級店「六本木ジャングル−」と蒲田の優良店「−アリーヤ」の売れっ子キャバ嬢たちが競い合った。「六本木ジャングル−」で月間売り上げ約２億円を誇るナンバー１キャバ嬢