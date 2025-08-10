JR西日本によりますと山陽新幹線は、大雨のため午後1時30分から広島駅～博多駅間で順次運転を見合わせています。（午後2時現在） また在来線の現在の運転計画は以下の通りとなっています。（午後2時現在） 【伯備線】〇岡山駅～新見駅間始発列車から通常通り運転を行います。〇新見駅～米子駅間以下の列車を最終列車として運転し、以降は終日列車の運転を取りやめます。≪新見⇒米子方面≫・新見駅（１１時０