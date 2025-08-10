ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲの仲川瑠夏（２８）、真中まな（２６）、早瀬ノエル（２１）の３人が１０日、都内で行われた「『ＣｈａｒｇｅＳＰＯＴ』“Ｕ２２割”キャンペーン発表会」に登壇した。同キャンペーンはモバイルバッテリーのシェアリングサービス。３人とも普段からユーザだといい、早瀬は「光栄な役目を務めさせていただいてうれしい。チャージスポットは現代の人の救世主。魅力をたくさんお伝えできればいいな」と