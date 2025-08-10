◇女子プロゴルフツアー北海道ｍｅｉｊｉカップ最終日（１０日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、河本結（リコー）が１年ぶり３勝目を挙げた。首位と４打差の８位から出て１イーグル、３バーディー、１ボギーの６８で回り、通算９アンダーで逆転Ｖを飾った。優勝スピーチで「今季やっと優勝することができた」と喜びを語った河本。「年間女王になることが、ずっと目標にある