ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（前３Ａタコマ）が１０日、横浜スタジアムの１軍練習に合流。三浦大輔監督は「次のカードで投げます」と、１１日からのヤクルト３連戦（神宮）での先発起用を明言した。藤浪はＤｅＮＡ入団後、イースタン・リーグで３試合に登板。前回６日の巨人戦（横須賀）では４回途中３安打７四死球で５失点と大荒れで、次回も２軍での調整登板が続く見通しだった。しかし、９日にトレバー・バウアー投手が腰の違