もし信頼する人に裏切られたら、あなたは耐えられますか？出産を控えた小梅さんと夫・靖(やすし)の物語です。陣痛を伝える妻よりゲームを選ぶ靖。産後、妻と娘を大切にするどころか、小梅さんの姉と不倫していることが発覚し…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんの作品『家族なんていらない』をご紹介します。 ©kami