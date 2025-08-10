米大リーグ、ドジャースの大谷翔平は９日（日本時間１０日）、本拠地・ロサンゼルスでのブルージェイズ戦に１番指名打者で先発出場。５回の第３打席で２試合ぶりの４０号ソロを放ち、３年連続で大台に到達した。大谷は三回の第２打席にも中前打を放ち、４打数２安打１打点２得点で、打率は２割８分２厘となった。チームは９−１で大勝し、２連勝とした。（デジタル編集部）大谷は五回、一死走者なしで打席に入った。ブルージェ