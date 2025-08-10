◇インターリーグドジャース9―1ブルージェイズ（2025年8月9日ロサンゼルス）ドジャース大谷翔平投手（31）は9日（日本時間10日）、本拠でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で安打を放ち、これで8月の全ての試合で安打をマーク。連続試合安打を8に伸ばした。第3打席で2戦ぶりの一発を放ち、3年連続通算4度目の40本塁打に到達した。これでリーグトップのフィリーズ・シュワバーに1本差に接近。この日は4